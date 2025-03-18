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Река стремительно прибывает: жителей района Башкирии экстренно эвакуируют из-за паводка

В районе Башкирии из-за паводка эвакуируют жителей села.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии эвакуируют жителей села Таш-Асты. В населенном пункте складывается сложная ситуация из-за паводка: река Зилим стремительно выходит из берегов и подбирается к жилым домам.

Как сообщил глава Гафурийского района Венер Вахитов, на данный момент в деревне затопило пять домов, уже были эвакуированы две семьи. По его словам, прогноз на ближайшие дни неблагоприятный, поэтому было принято решение продолжить эвакуацию.

— Прогноз неблагоприятный, поэтому из зоны подтопления необходимо эвакуироваться всем. Принято решение эвакуировать население деревни 121 человек, — сообщил он в соцсетях.

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