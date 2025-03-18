Река стремительно прибывает: жителей района Башкирии экстренно эвакуируют из-за паводка

Как сообщил глава Гафурийского района Венер Вахитов, на данный момент в деревне затопило пять домов, уже были эвакуированы две семьи. По его словам, прогноз на ближайшие дни неблагоприятный, поэтому было принято решение продолжить эвакуацию.