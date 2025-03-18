Экс-замначальника филиала «РЖД» предстанет перед судом за мошенничество в Новосибирской области

«По версии следствия в 2022 году обвиняемый, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием подчиненных, вывез с территории предприятия два ремкомплекта, являющихся материалами верхнего строения пути, стоимостью свыше 370 тыс. рублей и распорядился ими по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.