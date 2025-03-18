Экс-замначальника филиала «РЖД» предстанет перед судом за мошенничество в Новосибирской области

В Новосибирской области транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего заместителя начальника Новосибирской дистанции пути имени П. Т. Семешко, которая является частью филиала ОАО «РЖД». Его обвиняют в мошенничестве по ч. 3 ст. 159 УК РФ, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура 18 марта.
«По версии следствия в 2022 году обвиняемый, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием подчиненных, вывез с территории предприятия два ремкомплекта, являющихся материалами верхнего строения пути, стоимостью свыше 370 тыс. рублей и распорядился ими по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дело передано в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.