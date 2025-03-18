Суд в Екатеринбурге отказал в УДО одному из похитителей арбитражного управляющего

По данным следствия, Владимир Яшин исчез в Екатеринбурге в конце ноября 2019 года. В начале декабря его тело со следами избиений было обнаружено в поселке Садовый. Следствие установило, что инициаторами похищения были Владимир Краснобаев и Марков-Бобров, которым стало известно о наличии у арбитражного управляющего векселей банка на 34 млн руб. Вместе с подельниками они похитили его прямо на улице, избивали, требуя передать векселя, сначала в одном месте на улице Даниловская, потом отвезли в гаражный бокс, а позднее похитили вещи из его дома и деньги. В начале декабря его высадили в Садовом, где он скончался.