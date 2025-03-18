Детский омбудсмен Башкирии приехала на место пожара, где погибли 5 детей

— Что касается тех выплат и пособий, которые положены многодетной маме, однозначно мы будем делать запрос. Сейчас в районе узнаем, насколько было отказано и в связи с чем. Я не могу категорично сказать, что семья не получала никаких пособий. Маме они были положены однозначно, все-таки пять детишек, — подчеркнула уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.