Детский омбудсмен Башкирии приехала на место пожара, где погибли 5 детей

В село Вперед Давлекановского района Башкирии, где в ночь на 18 марта пожар унес жизни пятерых детей, прибыла уполномоченная по правам ребенка в республике Ольга Панчихина.
Напомним, рано утром в одной из квартир в сельской двухэтажке произошло возгорание. В этот момент там находились пятеро детей: 7-летняя девочка, две 5-летние сестренки-близняшки и еще двое трехлетних мальчиков-двойняшек. С ними оставался 33-летний сожитель матери.
По данным МЧС по Башкирии, возгорание потушили соседи подручными средствами. К сожалению, дети и взрослый мужчина надышались продуктами горения и скончались до приезда скорой помощи. Все они задохнулись продуктами горения и погибли.
В разговоре с «КП-Уфа» детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина сообщила, что семья действительно была многодетная. Ранее в СМИ писали, что женщине якобы отказали в пособиях на малолетних детей и она из-за этого была вынуждена пойти на работу. В ту роковую ночь она находилась на смене, в одном из ночных заведений, в городе Давлеканово.
— Что касается тех выплат и пособий, которые положены многодетной маме, однозначно мы будем делать запрос. Сейчас в районе узнаем, насколько было отказано и в связи с чем. Я не могу категорично сказать, что семья не получала никаких пособий. Маме они были положены однозначно, все-таки пять детишек, — подчеркнула уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.
На данный момент причины пожара, в котором погибли пятеро детей и взрослый мужчина, устанавливают сотрудники Следкома по Башкирии, возбуждено уголовное дело. Ситуацию на контроль взяли в республиканской прокуратуре.
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