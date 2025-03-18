В Иркутске курьер мошенников ответил в суде за обман пенсионеров

После задержания девушка объяснила, она поняла, что это мошенники уже после второго «заказа». Хотела «уволиться», но ей сказали отработать две недели. А идти в полицию не стала так, как испугалась кураторов. В итоге суд дал пособнице три года колонии общего режима.