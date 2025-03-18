В Иркутске курьер мошенников ответил в суде за обман пенсионеров

Пособница мошенников из Иркутска ответила в суде за обман пенсионеров. Начиная с марта и по апрель 2024 года, она забрала у четырех пожилых людей свыше 1,8 миллиона рублей.
Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД региона, аферисты звонили жертвам и рассказывали старую легенду: «Ваш родственник стал виновником ДТП. Отдайте деньги и мы ему поможем». Доверчивые сибиряки выполняли требования и отдавали круглые суммы курьеру. Им то и была 21-летняя девушка.
— Осужденная откликнулась в мессенджере на предложение о дополнительном заработке и стала выполнять задания куратора. При этом, она осознавала, что является соучастницей мошеннической схемы «родственник попал в беду». Всего подобным образом преступники обманули пенсионера и трех пожилых женщин, — поделились в ведомстве.
После задержания девушка объяснила, она поняла, что это мошенники уже после второго «заказа». Хотела «уволиться», но ей сказали отработать две недели. А идти в полицию не стала так, как испугалась кураторов. В итоге суд дал пособнице три года колонии общего режима.