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В Усть-Куте пьяный сын зарезал пожилую мать

38-летний подозреваемый уже помещен под стражу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Поссорились и зарезал. В Усть-Куте 38-летний сын напал с ножом на престарелую 71-летнюю мать. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР Иркутской области. Известно, что убийство произошло вечером 14 марта.

— Между мужчиной и его матерью произошёл конфликт. В ходе ссоры сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился ножом и нанёс женщине множественные удары в грудную клетку, — сообщили правоохранители.

Пенсионерку отвезли в больницу, где та умерла. Ее сын был задержан и помещен под стражу. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.