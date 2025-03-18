В Усть-Куте пьяный сын зарезал пожилую мать

Поссорились и зарезал. В Усть-Куте 38-летний сын напал с ножом на престарелую 71-летнюю мать. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР Иркутской области. Известно, что убийство произошло вечером 14 марта.
— Между мужчиной и его матерью произошёл конфликт. В ходе ссоры сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился ножом и нанёс женщине множественные удары в грудную клетку, — сообщили правоохранители.
Пенсионерку отвезли в больницу, где та умерла. Ее сын был задержан и помещен под стражу. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.