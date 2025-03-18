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Бастрыкин потребовал доложить о гибели в пожаре шестерых человек из Башкирии

Ночная трагедия унесла жизни пятерых детей и их отчима.

Источник: Комсомольская правда

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели в пожаре пятерых детей и 33-летнего мужчины. Напомним, трагедия произошла минувшей ночью в селе Вперед Давлекановского района Башкирии в квартире в двухэтажном доме на Центральной улице.

Пока семилетняя девочка, ее пятилетние сестрички-близняшки и трехлетние братья-двойняшки и отчим спали, загорелась проводка в доме. Огонь быстро распространился по натяжному потолку, а квартира заполнилась едким дымом, которым семья задохнулась. В момент трагедии мама детей была на работе в ночную смену.

— Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по РБ Ильясу Масаллимову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах трагедии, — сообщили в ведомстве.

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