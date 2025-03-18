Бастрыкин потребовал доложить о гибели в пожаре шестерых человек из Башкирии

Пока семилетняя девочка, ее пятилетние сестрички-близняшки и трехлетние братья-двойняшки и отчим спали, загорелась проводка в доме. Огонь быстро распространился по натяжному потолку, а квартира заполнилась едким дымом, которым семья задохнулась. В момент трагедии мама детей была на работе в ночную смену.