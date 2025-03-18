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Автобус с пассажирами попал в аварию в центре Ростова-на-Дону

На Московской в Ростове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 18 марта в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария случилась около 8:30 утра на улице Московской. Предварительно, 45-летний водитель одной из машин не предоставил преимущество в движении автобусу № 26. После этого произошло столкновение.

Известно, что на момент происшествия в салоне общественного транспорта находились 20 человек. Пострадавших не было.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции. Водителей просят быть внимательными и осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться.