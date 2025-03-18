В Омске вор украл из рук продавца золотую цепочку за 230 тысяч рублей

Вора удалось отследить по камер видеонаблюдения. Им оказался 44-летний омич. Ранее его уже судили за кражи и грабежи. Украденное украшение похититель сдал в ломбард и выручил 157 тысяч рублей. Все деньги мужчина потратил на развлечения.