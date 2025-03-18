В Омске вор украл из рук продавца золотую цепочку за 230 тысяч рублей

В Омске мужчина обокрал ювелирный магазин на проспекте Карла Маркса. Полицейские задержали омича по месту жительства. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Полицейским продавец ювелирного салона рассказала, что неизвестный предъявил код на заказ и попросил показать золотую цепочку. Цена изделия — 227 тысяч рублей. Взяв украшение в руки, похититель выбежал из магазина и скрылся.
Вора удалось отследить по камер видеонаблюдения. Им оказался 44-летний омич. Ранее его уже судили за кражи и грабежи. Украденное украшение похититель сдал в ломбард и выручил 157 тысяч рублей. Все деньги мужчина потратил на развлечения.
На омича завели уголовное дело по факту грабежа. Ему грозит до четырех лет колонии.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске двое мужчин обокрали ювелирный магазин на два миллиона рублей.