В Приморье столкнулись три автомобиля, один человек погиб

По данным полиции, авария произошла на автодороге Владивосток — Находка — порт Восточный. 83-летний водитель Nissan Wingroad, двигаясь со стороны Находки в направлении Владивостока по полосе встречного движения, сначала столкнулся с SsangYong Korando, а затем, продолжив движение, врезался и в Toyota Prius.
«В результате ДТП пассажирка Nissan Wingroad 1950 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью… Водитель получил травмы и был госпитализирован. Травмы также получили 59-летняя водитель Toyota Prius и 77-летняя пассажирка SsangYong Korando», — говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, по её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.