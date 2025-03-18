В Приморье столкнулись три автомобиля, один человек погиб

По данным полиции, авария произошла на автодороге Владивосток — Находка — порт Восточный. 83-летний водитель Nissan Wingroad, двигаясь со стороны Находки в направлении Владивостока по полосе встречного движения, сначала столкнулся с SsangYong Korando, а затем, продолжив движение, врезался и в Toyota Prius.