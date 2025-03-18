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В Приморье столкнулись три автомобиля, один человек погиб

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Приморье, сообщается в Тelegram-канале УМВД России по региону.

Источник: © РИА Новости

По данным полиции, авария произошла на автодороге Владивосток — Находка — порт Восточный. 83-летний водитель Nissan Wingroad, двигаясь со стороны Находки в направлении Владивостока по полосе встречного движения, сначала столкнулся с SsangYong Korando, а затем, продолжив движение, врезался и в Toyota Prius.

«В результате ДТП пассажирка Nissan Wingroad 1950 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью… Водитель получил травмы и был госпитализирован. Травмы также получили 59-летняя водитель Toyota Prius и 77-летняя пассажирка SsangYong Korando», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, по её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.