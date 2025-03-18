Задержан стендап-комик, оскорбивший ветеранов СВО

Главное следственное управление СКР в ближайшее время обратится в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения стендап-комику Артемию Останину. Как сообщили в ведомстве, в отношении него расследуется уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, до шести лет колонии). На данный момент Артемий Останин имеет статус подозреваемого, но после допроса ему может быть предъявлено обвинение.