По версии следствия, не позднее 15 марта 2025 года подозреваемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в ходе специальной военной операции. Комик был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу между Россией и Белоруссией.
Задержан стендап-комик, оскорбивший ветеранов СВО
Главное следственное управление СКР в ближайшее время обратится в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения стендап-комику Артемию Останину. Как сообщили в ведомстве, в отношении него расследуется уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, до шести лет колонии). На данный момент Артемий Останин имеет статус подозреваемого, но после допроса ему может быть предъявлено обвинение.