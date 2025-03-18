В Ташкенте неизвестный напал на 12-летнюю девочку среди бела дня. Его отправили в психбольницу

Ребёнок отчаянно сопротивляется, падает, кричит, после чего нападавший отпускает её и уходит.
Что говорят в ГУВД?
В ГУВД Ташкента прокомментировали ситуацию. По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл 10 марта около 16:30 в махалле «Дустобод».
Нападавшим оказался 19-летний инвалид II группы, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере. Он применил физическую силу к 12-летней девочке, проходившей мимо.
После того как ребёнок начал кричать и сопротивляться, злоумышленник отпустил её и скрылся с места происшествия.
Что с девочкой и что будет с нападавшим?
В ходе проверки установлено, что девочка не получила телесных повреждений. С ней работает психолог.
В тот же день парня отправили в городскую психоневрологическую больницу. Правоохранители продолжают расследование, и по итогам проверки будет принято законное процессуальное решение.
Но главный вопрос — насколько безопасны наши улицы?
Этот случай вызывает множество вопросов. Почему человек с психическими отклонениями мог беспрепятственно ходить по улицам и нападать на детей? Что делать родителям, если их ребёнок столкнётся с подобной ситуацией?
Отправка нападавшего в психбольницу — это временная мера. Но если подобные люди без контроля гуляют по городу, неизвестно, кто станет следующей жертвой.