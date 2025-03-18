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В Ташкенте неизвестный напал на 12-летнюю девочку среди бела дня. Его отправили в психбольницу

Vaib.uz (Узбекистан. 18 марта). Сегодня в соцсетях появилось шокирующее видео, записанное камерой видеонаблюдения в Яшнабадском районе столицы. На кадрах видно, как неизвестный мужчина идёт за девочкой, затем резко набрасывается на неё, зажимает рот и пытается утащить.

Ребёнок отчаянно сопротивляется, падает, кричит, после чего нападавший отпускает её и уходит.

Что говорят в ГУВД?

В ГУВД Ташкента прокомментировали ситуацию. По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл 10 марта около 16:30 в махалле «Дустобод».

Нападавшим оказался 19-летний инвалид II группы, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере. Он применил физическую силу к 12-летней девочке, проходившей мимо.

После того как ребёнок начал кричать и сопротивляться, злоумышленник отпустил её и скрылся с места происшествия.

Что с девочкой и что будет с нападавшим?

В ходе проверки установлено, что девочка не получила телесных повреждений. С ней работает психолог.

В тот же день парня отправили в городскую психоневрологическую больницу. Правоохранители продолжают расследование, и по итогам проверки будет принято законное процессуальное решение.

Но главный вопрос — насколько безопасны наши улицы?

Этот случай вызывает множество вопросов. Почему человек с психическими отклонениями мог беспрепятственно ходить по улицам и нападать на детей? Что делать родителям, если их ребёнок столкнётся с подобной ситуацией?

Отправка нападавшего в психбольницу — это временная мера. Но если подобные люди без контроля гуляют по городу, неизвестно, кто станет следующей жертвой.