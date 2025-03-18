«Кулаками выбивали долг». Задержаны два белоруса, напавшие на мужчину на вокзале в Березе и угрожавших пистолетом милиционерам

Установлено, что 37- и 40-летний местные жители на перроне железнодорожной станции встретили знакомого, проигравшего им деньги в карты. За карточный долг в 180 белорусских рублей фигуранты набросились на потерпевшего с кулаками. Они требовали вернуть деньги и избили пассажира.