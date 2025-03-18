«Кулаками выбивали долг». Задержаны два белоруса, напавшие на мужчину на вокзале в Березе и угрожавших пистолетом милиционерам

В Березе двое вымогателей напали на мужчину. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Установлено, что 37- и 40-летний местные жители на перроне железнодорожной станции встретили знакомого, проигравшего им деньги в карты. За карточный долг в 180 белорусских рублей фигуранты набросились на потерпевшего с кулаками. Они требовали вернуть деньги и избили пассажира.
— Ситуация могла бы усугубиться, если бы рядом не оказались двое сотрудников милиции, остановившие противоправные действия, — прокомментировали в УСК.
Причем нападавшие успокоились не сразу, а один из них, вообще, стал угрожать пневматическим пистолетом милиционерам. Фигурантов задержали.
У следователя хулиганы во всем сознались, сказав, что причиной агрессивного поведения был алкоголь. Оба задержанных раньше были неоднократно судимы.
Фигурантов будут судить за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, а также за угрозу применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. До суда они заключены под стражу.
И еще жительница Лиды может сесть на три года, взяв 200 рублей у знакомой.