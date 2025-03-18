В школе Темрюка восстанавливают обрушившийся потолок. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в своем telegram- канале.
Восстановительные работы проводят в школе № 14. Напомним, в учреждении обрушилась конструкция подвесного потолка. Отлетевшая штукатурка создала дополнительную нагрузку на навесные панели. Из-за этого произошло обрушение. В классе в тот момент никого не было.
Школу построили в 1896 году и несколько раз ремонтировали. Потолки обновляли в 2021 году. Отремонтировать учреждение планируют на летних каникулах.
«В перспективе планируется перевести учащихся в новую школу, строительство которой мы уже запланировали», — рассказал Федор Бабенков.
В школе, где произошло обрушение, полностью демонтируют потолок. После этого установят новые конструкции.
Параллельно в учреждении проверяют другие помещения и ищут дефекты, которые надо устранять.