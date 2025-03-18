В школе Темрюка восстанавливают обрушившийся потолок

Восстановительные работы проводят в школе № 14. Напомним, в учреждении обрушилась конструкция подвесного потолка. Отлетевшая штукатурка создала дополнительную нагрузку на навесные панели. Из-за этого произошло обрушение. В классе в тот момент никого не было.