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В школе Темрюка восстанавливают обрушившийся потолок

Школу Темрюка, где обрушился потолок, отремонтируют на летних каникулах.

Источник: соцсети

В школе Темрюка восстанавливают обрушившийся потолок. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в своем telegram- канале.

Восстановительные работы проводят в школе № 14. Напомним, в учреждении обрушилась конструкция подвесного потолка. Отлетевшая штукатурка создала дополнительную нагрузку на навесные панели. Из-за этого произошло обрушение. В классе в тот момент никого не было.

Школу построили в 1896 году и несколько раз ремонтировали. Потолки обновляли в 2021 году. Отремонтировать учреждение планируют на летних каникулах.

«В перспективе планируется перевести учащихся в новую школу, строительство которой мы уже запланировали», — рассказал Федор Бабенков.

В школе, где произошло обрушение, полностью демонтируют потолок. После этого установят новые конструкции.

Параллельно в учреждении проверяют другие помещения и ищут дефекты, которые надо устранять.