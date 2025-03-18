Один из виновников обрушения казармы в Омске почти не возмещает ущерб

Telegram-канал «Суды Омской области» сообщает, что бывший замкомандир воинской части 64712 Владислав Пархоменко, осужденный за обрушение казармы в Светлом, не добился смягчения наказания. Куйбышевский районный суд отказал в замене неотбытой части наказания принудительными работами.
Пархоменко был приговорен к 10 годам строгого режима со штрафом в 6 миллионов рублей за коррупционное преступление. Суд установил, что несмотря на положительные характеристики в колонии, осужденный практически не возмещает причиненный ущерб — за время отбывания наказания он выплатил лишь около 8 тысяч рублей из назначенного штрафа. После рассмотрения апелляции Омский областной суд оставил решение районного суда без изменений.
Ранее мы сообщали, что рустам Набиев, выживший при обрушении казармы в Омске, рассказал omsk.aif.ru, что ему удалось получить компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей.