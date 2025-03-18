Омич доверил лудоману ремонт машины, а тот выманил у него 600 тысяч и продал ее

Сотрудникам полиции 39-летний таксист рассказал, что в конце января 2025 года в его машине сломалась автоматическая коробка передач. Для покупки запчасти он обратился в магазин на улице Новокирпичной. Цена в 1,2 миллиона рублей его не устроила и он решил отказаться.