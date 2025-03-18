Омич доверил лудоману ремонт машины, а тот выманил у него 600 тысяч и продал ее

Омич хотел сэкономить на ремонте машины и нарвался на мошенника. Псевдомастер в течение месяца вытягивал под разными предлогами из мужчины деньги, а потом вовсе продал его автомобиль. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Сотрудникам полиции 39-летний таксист рассказал, что в конце января 2025 года в его машине сломалась автоматическая коробка передач. Для покупки запчасти он обратился в магазин на улице Новокирпичной. Цена в 1,2 миллиона рублей его не устроила и он решил отказаться.
Спустя некоторое время с ним связался продавец-консультант из магазина и предложил более дешевый ремонт в своей СТО. Мужчина согласился и перевел 71 тысячу рублей на новую деталь. Весь февраль продавец звонил омичу практически каждый день.
Новый приятель таксиста под различными предлогами просил перевести еще денег на ремонт. Он смог выманить у омича еще 600 тысяч рублей. Затем продавец предложил поменять машину потерпевшего на новую иномарку. Спустя две недели мужчина заметил в сети обеление о продаже своего автомобиля.
Потерпевший приехал к новому владельцу и выяснил, что его приятель продал ему иномарку за 600 тысяч рублей. Тогда омич обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний омич. Как выяснилось, никакого ремонта он не проводил. Все украденные деньги он проиграл в казино и раздал долги.
На мужчину завели уголовное дело по факту мошенничества. Ему грозит до 10 лет колонии.
Ранее «КП Омск» сообщала, что за сутки омичи лишились из-за мошенников трех миллионов.