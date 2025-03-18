Взяли не того. Новые подробности нападения на самарского депутата Турусина

Нападение, судебный скандал и роковая ошибка правоохранителей — в деле о резонансном нападении на депутата Кировского райсовета Самары Сергея Турусина всплывают всё новые шокирующие подробности. Как оказалось, в СИЗО отправили вовсе не того человека, а в зале суда произошёл новый инцидент. Кто виноват в произошедшем и какие последствия ждут участников этой запутанной истории?
Напомним, что на депутата Кировского райсовета Самары Сергея Турусина было совершено нападение мужчинами, которые ополчились на его знакомую — невольную свидетельницу избиения своего соседа.
Женщина и депутат спаслись от агрессивных преследователей с ножами, было возбуждено уголовное дело, но в суде произошло нечто из ряда вон выходящее: на свидетельницу напала сестра задержаного. В итоге, свидетельнице даже понадобилась помощь медиков, а нападавшей женщине удалось безнаказанно скрыться из зала суда. Ситуацией заинтересовался руководитель Следкома России Александр Бастрыкин.
Перепутали братьев?
Задержали из толпы нападавших двоих, их же отправили в СИЗО. Во время слушания, когда сестра арестованного напала на свидетельницу, ему продлили срок еще на два месяца. Но тут вскрылись странные подробности. О них написал депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его сведениям, сотрудники правоохранительных органов не перепроверили личность задержанного и произошла чудовищная ошибка.
«Арестованный Мехман Ашуров сел в СИЗО по паспорту своего брата Руслана. Во всех материалах дела обвиняемым фигурирует Руслан Ашуров, хотя задержанный, как утверждает депутат Сергей Турусин, — его старший брат Мехман Ашуров», — пишет Матвеев.
Он также призвал адвокатов задержанного, сестру Ашурова и сожительницу Мехмана привлечь к уголовной ответственности.
«Отмечу, что на суде, где арестовывали Мехмана как Руслана присутствовали все три брата — и Мехман, и Руслан и Туран. И если первого привезли в автозаке, то двоих других кто-то пропускал по документам в суд. И значит Руслан проходил по чужому паспорту. И тоже лжесвидетельствовал, где его опрашивали. Не скажу, что Мехман и Руслан близнецы. Но, видимо, и судебным приставам, и судьям, и следователям, все азербайджанцы на одно лицо. Или там профнепригодность. Надеюсь, проверка покажет», — подчеркнул в своем посте Матвеев.
Он же обнародовал данные, что Мехман уже был трижды судим, у него нет гражданства Росси и семьи. А вот у Руслана — две снятые судимости за кражи, российское гражданство, двое детей, на которых он не платит алименты.
«Но если после такого скандалища с подменой обвиняемого на глазах у кучи должностных лиц в громком деле, прозвучавшем на всю страну, не полетят погоны, мантии, адвокатские корочки, значит дно правоохранительной и судебной системы пробито», — заключил депутат Матвеев.
Редакция samara.aif.ru попыталась взять комментарий в МВД. В пресс-службе ответили, что материалы находятся в суде и необходимо дождаться решения.
Штраф депутата.
В этой истории депутат Сергей Турусин также получил административную статью и штраф в размере 40 тыс. рублей за применение травматического пистолета. Однако, именно благодаря пистолету, депутату с подругой удалось уехать от толпы разъяренных мужчин.