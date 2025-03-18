Взяли не того. Новые подробности нападения на самарского депутата Турусина

«Отмечу, что на суде, где арестовывали Мехмана как Руслана присутствовали все три брата — и Мехман, и Руслан и Туран. И если первого привезли в автозаке, то двоих других кто-то пропускал по документам в суд. И значит Руслан проходил по чужому паспорту. И тоже лжесвидетельствовал, где его опрашивали. Не скажу, что Мехман и Руслан близнецы. Но, видимо, и судебным приставам, и судьям, и следователям, все азербайджанцы на одно лицо. Или там профнепригодность. Надеюсь, проверка покажет», — подчеркнул в своем посте Матвеев.