Пропавшего спортивного журналиста Александра Круглова нашли

Спортивный журналист Александр Круглов, пропавший в Тюмени, найден. Об этом сообщают поисковики «ЛизаАлерт».
Напомним, что Круглов приехал в Тюмень на соревнования по биатлону и пропал 12 марта. На самих соревнованиях он не появлялся, на связь с близкими не выходил на протяжении нескольких дней. Тогда 16 марта в поисковый отряд обратились родственники и заявили о пропаже журналиста.
Мужчину искали двое суток. За это время поисковики проверили медицинские учреждения, опросили свидетелей, изучили камеры видеонаблюдения, а также распространили объявления о пропаже в соцсетях и сервисы доставки.
18 марта его удалось найти.
По информации некоторых СМИ, Александр родился и проживает в Нижнем Новгороде.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что восемь пропавших в феврале нижегородцев до сих пор ищут.