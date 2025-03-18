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Пропавшего спортивного журналиста Александра Круглова нашли

Круглов приехал в Тюмень на соревнования по биатлону и пропал 12 марта.

Источник: "ЛизаАлерт"

Спортивный журналист Александр Круглов, пропавший в Тюмени, найден. Об этом сообщают поисковики «ЛизаАлерт».

Напомним, что Круглов приехал в Тюмень на соревнования по биатлону и пропал 12 марта. На самих соревнованиях он не появлялся, на связь с близкими не выходил на протяжении нескольких дней. Тогда 16 марта в поисковый отряд обратились родственники и заявили о пропаже журналиста.

Мужчину искали двое суток. За это время поисковики проверили медицинские учреждения, опросили свидетелей, изучили камеры видеонаблюдения, а также распространили объявления о пропаже в соцсетях и сервисы доставки.

18 марта его удалось найти.

По информации некоторых СМИ, Александр родился и проживает в Нижнем Новгороде.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что восемь пропавших в феврале нижегородцев до сих пор ищут.