Пропавшего спортивного журналиста Александра Круглова нашли

Напомним, что Круглов приехал в Тюмень на соревнования по биатлону и пропал 12 марта. На самих соревнованиях он не появлялся, на связь с близкими не выходил на протяжении нескольких дней. Тогда 16 марта в поисковый отряд обратились родственники и заявили о пропаже журналиста.