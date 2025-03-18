Суд в Ростове возобновил следствие по делу армавирского отравителя

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону снова начал следствие по делу о попытке отравления военных летчиков. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в пресс-службе инстанции.
— Судебное следствие возобновили. Сторона защиты заявила о новых обстоятельствах дела. Следующий процесс назначили на 25 марта, он пройдет в закрытом режиме, — уточнили в Южном окружном военном суде.
Напомним, первые слушания по существу в Ростове состоялись 13 января 2025 года. Перед этим подсудимому предъявили обвинения по статьям «Террористический акт» (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ).
По данным следствия, в 2022 году уроженец Мелитополя стал гражданином России, а в апреле 2023 года его завербовали спецслужбы Украины. После этого мужчине пообещали 400 тысяч рублей за организацию убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны.
В октябре 2023 года в Армавире экстремист через курьера передал спиртные напитки и торт с токсичным веществом. Летчики не смогли выяснить, от кого получили посылку, поэтому направили ее правоохранителям. Экспертиза подтвердила, что угощения были отравлены.