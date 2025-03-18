«Медики выезжали 350 раз». Как краснодарцы пережили ночное задымление

Также врач объяснил, что вредные вещества в воздухе влияют на человеческий организм при контакте с поверхностью кожи или слизистой оболочкой. По мнению доктора, происходит это тогда, когда вспотевший человек (с открытыми порами) идет по загазованной и запыленной улице.