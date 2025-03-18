«Медики выезжали 350 раз». Как краснодарцы пережили ночное задымление

Объясняем, что произошло.
Стойкий запах гари.
Обеспокоенные жители ГМР начали жаловаться на дым в социальных сетях и чатах. В Сети написали, что горит лес в районе СНТ «Излучина Кубани» на ГМР и около водохранилища.
«Огонь сильно разгорелся, очень близко к домам», — уточнила пользователь Юлия Милова.
«Невозможно открыть окно. Запах гари очень сильный, едкий. Глаза прямо жжет. Уже не только на ГМР, но и до других районов добрался», — поделилась чуть позже в Сети Елена Новикова.
«Рано утром дождь прошел, а вони меньше не стало. Какой ужас», — проинформировала 18 марта Дарья Евдокимова.
Обеспокоенным жителям краевого центра в ЕДДС прокомментировали, что причиной такого жуткого запаха послужил пожар на 150 «квадратах», который разгорелся в Адыгее.
«Возникновение крупных очагов пожара вместе с неблагоприятной розой ветров на территории города привело к обширному задымлению», — сообщили в МЦУ Краснодара.
Горожанам порекомендовали воздержаться от долгих прогулок на улице. В ГУ МЧС России по Адыгее журналистам доложили, что огнем охвачен камыш в поселке Прикубанском Теучежского района. Позже возгорание ликвидировали, но запах все равно чувствовался утром 18 марта.
Дело может кончиться бронхитом.
Из-за многочисленных жалоб жителей на проблемы со здоровьем, которым грозился дым, корреспондент kuban.aif.ru поинтересовался у Минздрава Кубани сколько человек обратилось за помощью в связи с гарью.
«С 20:00 17 марта до 8:00 18 марта медики выезжали к пациентам 350 раз. Такие показатели — стандартны для ночных смен. Людей с признаками отравления гарью не зарегистрировали», — объяснили в ведомстве.
Врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев рассказал kuban.aif.ru в чем опасность гари.
«Загрязненный воздух раздражает большей частью дыхательные пути, вызывая бронхит, эмфизему, астму. Эти болезни могут спровоцировать сернистые и азотистые пары, взвешенные частицы. Наряду с органами дыхания, загрязнители поражают глаза и обоняние, а воздействуя на слизистую оболочку гортани, могут вызвать спазмы голосовых связок. Вдыхаемые твердые и жидкие частицы размерами 0,6−1,0 мкм достигают альвеол и абсорбируются в крови, некоторые накапливаются в лимфатических узлах», — предупредил эксперт.
Также врач объяснил, что вредные вещества в воздухе влияют на человеческий организм при контакте с поверхностью кожи или слизистой оболочкой. По мнению доктора, происходит это тогда, когда вспотевший человек (с открытыми порами) идет по загазованной и запыленной улице.
«Если, добравшись до дома, житель тут же не примет теплый душ, вредные вещества могут проникнуть глубоко в организм. Это приводит к ухудшению общего состояния здоровья: появляются головные боли, тошнота, чувство слабости, снижается или теряется трудоспособность. Наибольшему риску подвержены пожилые, дети, беременные женщины, а также люди с хроническими болезнями органов дыхания или сердечно-сосудистой системы». — разъяснил Горячев.