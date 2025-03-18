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«Медики выезжали 350 раз». Как краснодарцы пережили ночное задымление

Вечером 18 марта Краснодар «накрыл» едкий дым. Запах гари сначала чувствовали только жители мкр Гидростроителей. Постепенно люди из других районов города тоже начали жаловаться на жуткий запах.

Объясняем, что произошло.

Стойкий запах гари.

Обеспокоенные жители ГМР начали жаловаться на дым в социальных сетях и чатах. В Сети написали, что горит лес в районе СНТ «Излучина Кубани» на ГМР и около водохранилища.

«Огонь сильно разгорелся, очень близко к домам», — уточнила пользователь Юлия Милова.

«Невозможно открыть окно. Запах гари очень сильный, едкий. Глаза прямо жжет. Уже не только на ГМР, но и до других районов добрался», — поделилась чуть позже в Сети Елена Новикова.

«Рано утром дождь прошел, а вони меньше не стало. Какой ужас», — проинформировала 18 марта Дарья Евдокимова.

Обеспокоенным жителям краевого центра в ЕДДС прокомментировали, что причиной такого жуткого запаха послужил пожар на 150 «квадратах», который разгорелся в Адыгее.

«Возникновение крупных очагов пожара вместе с неблагоприятной розой ветров на территории города привело к обширному задымлению», — сообщили в МЦУ Краснодара.

Горожанам порекомендовали воздержаться от долгих прогулок на улице. В ГУ МЧС России по Адыгее журналистам доложили, что огнем охвачен камыш в поселке Прикубанском Теучежского района. Позже возгорание ликвидировали, но запах все равно чувствовался утром 18 марта.

Дело может кончиться бронхитом.

Из-за многочисленных жалоб жителей на проблемы со здоровьем, которым грозился дым, корреспондент kuban.aif.ru поинтересовался у Минздрава Кубани сколько человек обратилось за помощью в связи с гарью.

«С 20:00 17 марта до 8:00 18 марта медики выезжали к пациентам 350 раз. Такие показатели — стандартны для ночных смен. Людей с признаками отравления гарью не зарегистрировали», — объяснили в ведомстве.

Врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев рассказал kuban.aif.ru в чем опасность гари.

«Загрязненный воздух раздражает большей частью дыхательные пути, вызывая бронхит, эмфизему, астму. Эти болезни могут спровоцировать сернистые и азотистые пары, взвешенные частицы. Наряду с органами дыхания, загрязнители поражают глаза и обоняние, а воздействуя на слизистую оболочку гортани, могут вызвать спазмы голосовых связок. Вдыхаемые твердые и жидкие частицы размерами 0,6−1,0 мкм достигают альвеол и абсорбируются в крови, некоторые накапливаются в лимфатических узлах», — предупредил эксперт.

Также врач объяснил, что вредные вещества в воздухе влияют на человеческий организм при контакте с поверхностью кожи или слизистой оболочкой. По мнению доктора, происходит это тогда, когда вспотевший человек (с открытыми порами) идет по загазованной и запыленной улице.

«Если, добравшись до дома, житель тут же не примет теплый душ, вредные вещества могут проникнуть глубоко в организм. Это приводит к ухудшению общего состояния здоровья: появляются головные боли, тошнота, чувство слабости, снижается или теряется трудоспособность. Наибольшему риску подвержены пожилые, дети, беременные женщины, а также люди с хроническими болезнями органов дыхания или сердечно-сосудистой системы». — разъяснил Горячев.