Пермяки требуют от сети пекарен 6,6 млн рублей за массовое отравление

Жители Перми требуют от сети пекарен «Хлебница» компенсацию в 6,6 миллиона рублей за массовое отравление, сообщает управление Роспотребнадзора региона.
Речь идёт об инциденте, который случился в конце 2024 — начале 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители города массово попали в больницы с симптомами отравления. Как оказалось, десятки пострадавших были клиентами сети пекарен «Хлебница» и покупали там салаты и другую продукцию.
После инцидента было возбуждено уголовное дело, контроль за которым взял на себя глава СК РФ Александр Бастрыкин. ИП Юлию Гагарину, которая является владельцем сети пекарен, поместили под домашний арест.
18 марта в управлении Роспотребнадзора сообщили, что ведомство взяло на себя судебную защиту прав пострадавших пермяков. В управление обратились больше 20 пострадавших жителей города.
«Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю подано 25 исковых заявлений в защиту прав и законных интересов потребителей к вышеуказанному индивидуальному предпринимателю с требованиями о возмещении материального и морального вреда. Общая сумма материального вреда по поданным искам составляет 560 541 рублей; морального вреда — 6 110 000 рублей», — рассказывает ведомство.