Пермяки требуют от сети пекарен 6,6 млн рублей за массовое отравление

Речь идёт об инциденте, который случился в конце 2024 — начале 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители города массово попали в больницы с симптомами отравления. Как оказалось, десятки пострадавших были клиентами сети пекарен «Хлебница» и покупали там салаты и другую продукцию.