В Ростове 47-летнего мужчину осудили за убийство пономаря из Батайска

Ранее родственники погибшего Романа Джагриняна рассказали, что он уехал в Ростов. Он решил, что хочет помочь другу с ремонтом автомобиля. В автосервисе на улице Шоссейной они поссорились с пьяным мужчиной. Роман хотел сделать замечание неадеквату, и попросил извиниться. Но тот слушать не хотел и посыпал оскорблениями.