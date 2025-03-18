В Ростове 47-летнего мужчину осудили за убийство пономаря из Батайска

Его признали виновным по статье «Убийство».
Ранее родственники погибшего Романа Джагриняна рассказали, что он уехал в Ростов. Он решил, что хочет помочь другу с ремонтом автомобиля. В автосервисе на улице Шоссейной они поссорились с пьяным мужчиной. Роман хотел сделать замечание неадеквату, и попросил извиниться. Но тот слушать не хотел и посыпал оскорблениями.
47-летний мужчина напал на пономаря Свято-Троицкого храма с ножом и ударил его в сердце. Священнослужитель от полученных травм скончался.
— Судом ему назначено наказание в виде 11 лет в колонии особого режима, — сообщили в прокуратуре Ростовской области.