В Новороссийске локализовали пожар на мусорном полигоне. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
В настоящее время очаги пожара продолжают проливать водой и отсыпать грунтом очаги пожара. Проложены три магистральные линии, чтобы бесперебойно подавать воду.
Самосвалами на место возгорания завезено более 27 тысяч кубометров грунта. Возгорание тушат 94 человека, задействовано 42 единицы специальной техники.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что загоревшийся мусорный полигон в Новороссийске реконструируют. На работы планируют направить 1,5 млрд рублей.