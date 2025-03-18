Роспотребнадзор через суд требует закрыть поставщика еды для СУНЦ УрФУ

Роспотребнадзор требует закрыть на 30 дней ООО «Общественное питание», передает корреспондент «КП-Екатеринбург» из Кировского районного суда.
Именно эта организация занималась поставками еды в СУНЦ УрФУ, где 11 марта произошло массовое отравление учащихся. Всего за медицинской помощью обратились свыше 30 человек.
Позже у двух сотрудников пищеблока был выявлен норовирус.
Всех учеников перевели на дистант.
Административный протокол по статье 6.6 КоАП «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» рассматривали 18 марта.
В ходе заседания представители Роспотребнадзора обратили внимание на то, что в пищеблоке СУНЦ не проводили регистрацию показателей температурного режима в холодильных камерах. Кроме того, на стенах и полу были трещины, что не позволяло проводить регулярную влажную уборку.
В настоящее время судья удалились в совещательную комнату.