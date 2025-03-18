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Роспотребнадзор через суд требует закрыть поставщика еды для СУНЦ УрФУ

Санитарные врачи выявили множество нарушений.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор требует закрыть на 30 дней ООО «Общественное питание», передает корреспондент «КП-Екатеринбург» из Кировского районного суда.

Именно эта организация занималась поставками еды в СУНЦ УрФУ, где 11 марта произошло массовое отравление учащихся. Всего за медицинской помощью обратились свыше 30 человек.

Позже у двух сотрудников пищеблока был выявлен норовирус.

Всех учеников перевели на дистант.

Административный протокол по статье 6.6 КоАП «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» рассматривали 18 марта.

В ходе заседания представители Роспотребнадзора обратили внимание на то, что в пищеблоке СУНЦ не проводили регистрацию показателей температурного режима в холодильных камерах. Кроме того, на стенах и полу были трещины, что не позволяло проводить регулярную влажную уборку.

В настоящее время судья удалились в совещательную комнату.