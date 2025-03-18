Роспотребнадзор через суд требует закрыть поставщика еды для СУНЦ УрФУ

В ходе заседания представители Роспотребнадзора обратили внимание на то, что в пищеблоке СУНЦ не проводили регистрацию показателей температурного режима в холодильных камерах. Кроме того, на стенах и полу были трещины, что не позволяло проводить регулярную влажную уборку.