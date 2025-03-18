В Ростовской области 65-летний водитель погиб во время ремонта машины

Спасатели напоминают: в гараже нужно поддерживать порядок. На полу не должно быть лужиц горючего, масляных тряпок или ветоши. Все токоведущие части электропроводки должны быть изолированы. Нельзя работать с машиной при включенном двигателе. Кроме того, при длительной стоянке нужно отключать электропроводку автомобиля от аккумуляторной батареи. В гараже обязательно должен быть огнетушитель.