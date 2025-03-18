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В Ростовской области 65-летний водитель погиб во время ремонта машины

В городе Зверево потушили гараж с машиной, при пожаре погиб водитель.

Источник: Комсомольская правда

В городе Зверево Ростовской области во время ремонта своего автомобиля погиб 65-летний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла днем 17 марта на улице Ивановской. В гараже, в котором находился мужчина, по неизвестным пока причинам вспыхнул пожар.

— Экстренные службы вызвали очевидцы. На месте работали восемь человек, использовалось две спецмашины. Предварительно, владелец автомобиля отравился продуктами горения, — рассказали в МЧС.

Спасатели напоминают: в гараже нужно поддерживать порядок. На полу не должно быть лужиц горючего, масляных тряпок или ветоши. Все токоведущие части электропроводки должны быть изолированы. Нельзя работать с машиной при включенном двигателе. Кроме того, при длительной стоянке нужно отключать электропроводку автомобиля от аккумуляторной батареи. В гараже обязательно должен быть огнетушитель.