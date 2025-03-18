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Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Нижнем Новгороде

Подделку изъяли и направили на экспертизу.

Источник: Нижегородская правда

В отделении нижегородского банка обнаружили поддельную купюру номиналом 5000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники банка обратились в полицию из-за обнаружения пятитысячной купюры с признаками подделки. Фальшивую банкноту изъяли и направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело.

Также полицейские назвали главные признаки поддельных купюр. К ним относятся нечёткое изображение на лицевой или оборотной стороне, шероховатости на месте микроперфорации, имитация защитных волокон красителями, отсутствие скрытого изображения (кипп-эффект) и радужные полосы, не меняющие цвет при наклоне.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 26-летний иностранец расплачивался в магазинах фальшивыми деньгами.