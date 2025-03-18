Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Нижнем Новгороде

Также полицейские назвали главные признаки поддельных купюр. К ним относятся нечёткое изображение на лицевой или оборотной стороне, шероховатости на месте микроперфорации, имитация защитных волокон красителями, отсутствие скрытого изображения (кипп-эффект) и радужные полосы, не меняющие цвет при наклоне.