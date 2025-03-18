Пьяный пассажир избил охранника московского метро после ссоры с возлюбленной

Пьяный мужчина избил охранника на станции московском метро «Пыхтино» после того, как тот не пропустил его к выходу. Позже нарушитель рассказал, что до этого поссорился со своей возлюбленной. Об этом во вторник, 18 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.