Пьяный пассажир избил охранника московского метро после ссоры с возлюбленной

— В вестибюле станции метро «Пыхтино» агрессивно настроенный мужчина нанес несколько ударов сотруднику охраны метрополитена. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Правонарушитель пояснил, что поссорился со своей возлюбленной, употребил алкоголь и пытался пройти в метро в состоянии алкогольного опьянения. Когда его не пустили, он разозлился и набросился на сотрудника охраны, — уточнила она.
Ранее мужчина ударил ножом пассажира московского метро в переходе между станциями «Петровский парк» и «Динамо». Пострадавшего доставили в больницу. Задержанного, в свою очередь, отправили под стражу.