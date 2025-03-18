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В Круглянском районе при пожаре погиб мужчина

18 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Круглянском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сегодня в 12.41 в службу МЧС обратились местные жители агрогородка Комсеничи Круглянского района. Они сообщили о задымлении в частном жилом доме.

Соседи рассказали спасателям, что внутри может находиться 50-летний хозяин. Дом был наполнен едким дымом. В задымленной комнате в бессознательном состоянии работники МЧС обнаружили и вынесли на улицу хозяина. К сожалению, реанимационные действия спасателей и медиков оказались бессильны — мужчина погиб.

Очаг пожара предварительно указывает на то, что роковую роль в произошедшем сыграла незатушенная сигарета.