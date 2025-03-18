В Круглянском районе при пожаре погиб мужчина

Соседи рассказали спасателям, что внутри может находиться 50-летний хозяин. Дом был наполнен едким дымом. В задымленной комнате в бессознательном состоянии работники МЧС обнаружили и вынесли на улицу хозяина. К сожалению, реанимационные действия спасателей и медиков оказались бессильны — мужчина погиб.