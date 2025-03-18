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СКР возбудил дело после жестокого убийства пенсионерки в Перми

Инцидент произошёл утром 17 марта.

Следователи СУ СКР Пермского края возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства пенсионерки в Перми, сообщает ведомство.

Речь идёт о преступлении, о котором стало известно ночью 18 марта. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в микрорайоне Гайва на пожилую женщину напала неизвестная, которая ударила её молотком по голове и скрылась. Уточнялось, что нападавшая похитила деньги у пожилой женщины.

Ранее в СУ СКР по Пермскому краю perm.aif.ru сообщали, что следователи ведомства устанавливают обстоятельства её смерти. Позже в ведомстве рассказали, что было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом».

Женщина, которая убила жительницу Гайвы, сейчас разыскивается правоохранителями. Следователи СКР осмотрели место преступления и назначили необходимые экспертизы.