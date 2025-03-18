СКР возбудил дело после жестокого убийства пенсионерки в Перми

Ранее в СУ СКР по Пермскому краю perm.aif.ru сообщали, что следователи ведомства устанавливают обстоятельства её смерти. Позже в ведомстве рассказали, что было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом».