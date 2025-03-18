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16-летняя белоруска может сесть на 15 лет за тайную работу в течение месяца

В Солигорске 16-летней грозит 15 лет тюрьмы за тайную незаконную работу.

Источник: Комсомольская правда

В Солигорске правоохранители задержали несовершеннолетнюю, совершившую преступление. Подробности рассказали в УВД Миноблисполкома.

Установлено, что 16-летняя учащаяся хотела заработать и для этого размещала тайники с наркотиками для одного из наркомаркетов. Фигурантка работала около месяца на преступников, но ничего не заработала.

При задержании у нее изъяли 22 свертка с психотропом, общий вес которого превысил 22 грамма.

Солигорчанке инкриминируют незаконный оборот наркотических средств (ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

И еще жительница Лиды может сесть на три года, взяв 200 рублей у знакомой.

Также мы писали, что 20-летняя студентка может сесть на 20 лет за то, что она устроила в квартире.