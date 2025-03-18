16-летняя белоруска может сесть на 15 лет за тайную работу в течение месяца

В Солигорске правоохранители задержали несовершеннолетнюю, совершившую преступление. Подробности рассказали в УВД Миноблисполкома.
Установлено, что 16-летняя учащаяся хотела заработать и для этого размещала тайники с наркотиками для одного из наркомаркетов. Фигурантка работала около месяца на преступников, но ничего не заработала.
При задержании у нее изъяли 22 свертка с психотропом, общий вес которого превысил 22 грамма.
Солигорчанке инкриминируют незаконный оборот наркотических средств (ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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