В Краснодарском крае обнаружили новые выбросы мазута

Их обнаружили во время утреннего мониторинга сегодня, 18 марта. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
В поселке Джемете, представители Краснодара подтвердили наличие небольших пятен нефтепродуктов на пляже. Незначительные загрязнения также зафиксированы в Лабинском и Мостовском районах, которые ответственны за участок побережья между селом Витязево и станицей Благовещенской. Остальные территории, находящиеся под контролем муниципальных служб, загрязнений мазутом не имеют.
Как сообщили в оперативном штабе, в случае обнаружения загрязнений, они ликвидируются в приоритетном порядке, после чего продолжается плановая очистка всей пляжной зоны.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что специалисты МЧС России 17 марта извлекли из акватории у причала в селе Витязево 67 мешков с мазутом. В течение дня специалисты совершили 27 погружений, продолжая очищать морское дно от нефтепродуктов.