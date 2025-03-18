В Краснодарском крае обнаружили новые выбросы мазута

В поселке Джемете, представители Краснодара подтвердили наличие небольших пятен нефтепродуктов на пляже. Незначительные загрязнения также зафиксированы в Лабинском и Мостовском районах, которые ответственны за участок побережья между селом Витязево и станицей Благовещенской. Остальные территории, находящиеся под контролем муниципальных служб, загрязнений мазутом не имеют.