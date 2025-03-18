Жителю Белореченского района грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

«Выявив в открытом доступе в социальной сети видеозапись, содержание которой дискредитирует Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудники ОМВД России по Белореченскому району установили автора публикации», — уточнили в ведомстве.
Злоумышленником оказался 45-летний гражданин. В отношении него составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.3.3, частью 3 статьи 20.1, частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Теперь мужчине грозит арест и штраф в размере 40 тысяч рублей.