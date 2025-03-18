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В Алматы 16-летний мопедист серьезно пострадал в ДТП

18 марта на пересечение улиц Папанина и Енисейская в Алматы произошла авария с участием мопедиста, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Автомобиль Kia Rio двигался по ул. Енисейская в восточном направлении.

Подъезжая к улице Папанина, девушка, сидевшая за рулем автомобиля, не заметила мопед, который ехал в северном направлении по автобусной полосе.

Мопедист тоже не успел среагировать.

По словам очевидцев, от жесткого удара в бок Kia водитель упал рядом с автомобилем, а буквально развалившийся мопед рухнул на парня.

Между тем пассажир мопедиста буквально перелетел через крышу машины кувырком. Его осмотрели медики и отпустили.

Серьезные травмы получил только 16-летний водитель мопеда. Его госпитализировали в городскую больницу № 4.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

В районе образовался небольшой затор.