В Алматы 16-летний мопедист серьезно пострадал в ДТП

Автомобиль Kia Rio двигался по ул. Енисейская в восточном направлении.
Подъезжая к улице Папанина, девушка, сидевшая за рулем автомобиля, не заметила мопед, который ехал в северном направлении по автобусной полосе.
Мопедист тоже не успел среагировать.
По словам очевидцев, от жесткого удара в бок Kia водитель упал рядом с автомобилем, а буквально развалившийся мопед рухнул на парня.
Между тем пассажир мопедиста буквально перелетел через крышу машины кувырком. Его осмотрели медики и отпустили.
Серьезные травмы получил только 16-летний водитель мопеда. Его госпитализировали в городскую больницу № 4.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
В районе образовался небольшой затор.