Иволгинский потрошитель из Бурятии получил очередное пожизненное

В Бурятии завершилось расследование убийства 17 летней давности. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, еще 17 лет назад в 2007 году мужчина приехал из Читы в Улан-Удэ и возле вокзала познакомился с женщиной. Они решили вместе выпить и отправились к укромному месту в кустах рядом с одной из школ.
— Позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он изнасиловал женщину, после чего нанес ей множество ударов кулаками, ногами и камнем по голове и другим частям тела и затем скрылся с места происшествия, уехав обратно в Читу, — поделились следователи.
Спустя некоторое время жертву без сознания нашли работники школы и вызвали медиков. Несколько дней женщина провела в больнице, там же и умерла. Следователям и оперативникам удалось доказать причастность иволгинского потрошителя к этому убийству. Он совершал аналогичные преступления в Бурятии и Алтайском крае.
По решению суда потрошителю дали 13 лет лишения свободы и по совокупности приговоров, окончательным наказанием стало пожизненное заключение в колонию особого режима.