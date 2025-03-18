Иволгинский потрошитель из Бурятии получил очередное пожизненное

В Бурятии завершилось расследование убийства 17 летней давности. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, еще 17 лет назад в 2007 году мужчина приехал из Читы в Улан-Удэ и возле вокзала познакомился с женщиной. Они решили вместе выпить и отправились к укромному месту в кустах рядом с одной из школ.