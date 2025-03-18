Нажился на пенсионерке: омич выступил в качестве «дроппера» и помог мошенникам

Неизвестные обманом заставили пожилую женщину из Таврического района перевести им деньги под предлогом покупки дров. Деньги были переведены на карту «дроппера», который затем обналичил средства для дальнейшего их перевода мошенникам. После ряда следственных мероприятий, мужчину вычислили.