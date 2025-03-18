Нажился на пенсионерке: омич выступил в качестве «дроппера» и помог мошенникам

Прокуратура Таврического района добилась взыскания 23 400 рублей с омича, который использовал личную карту для перевода мошенникам.
Неизвестные обманом заставили пожилую женщину из Таврического района перевести им деньги под предлогом покупки дров. Деньги были переведены на карту «дроппера», который затем обналичил средства для дальнейшего их перевода мошенникам. После ряда следственных мероприятий, мужчину вычислили.
Суд обязал «дроппера» вернуть похищенные деньги потерпевшей. Прокуратура будет контролировать исполнение решения суда.
Ранее мы рассказывали, что омич доверил лудоману ремонт машины, а тот выманил у него 600 тысяч и продал ее.