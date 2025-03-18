В Петербурге задержали пособников телефонных мошенников с Украины

«Сотрудники УБК (управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий — ред.) ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали семерых человек на территории нескольких регионов. Они подозреваются в пособничестве телефонным мошенникам с Украины», — говорится в сообщении.
В числе задержанных — два брата из Тульской области, 18-летний житель Кемеровской области, 17-летний житель Тюменской области, два 15-летних жителей Иркутской области и Красноярского края, а также 16-летний житель Башкирии. По оперативным данным, на их счету более 1,3 тысячи эпизодов противоправной деятельности.
Уголовные дела возбуждены по статьям о краже и мошенничестве, 60 из них расследуются полицейским следствием в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
По предварительным данным, подозреваемые покупали сим-карты разных операторов связи, регистрировались в мессенджере, а затем передавали доступ к аккаунтам неизвестным лицам. В дальнейшем с этих номеров аферисты звонили гражданам по всей России.
«В общей сложности были собраны и переданы на Украину данные более 10 тысяч пользовательских профилей. За каждый активированный аккаунт сообщники получали от 5 до 25 долларов США в криптовалюте», — добавляется в сообщении.
В ходе обысков по местам проживания задержанных были обнаружены и изъяты смартфоны, банковские карты, сим-карты, ноутбуки и системные блоки. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Полиция устанавливает других возможных участников преступной схемы.