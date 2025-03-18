В Петербурге задержали пособников телефонных мошенников с Украины

В числе задержанных — два брата из Тульской области, 18-летний житель Кемеровской области, 17-летний житель Тюменской области, два 15-летних жителей Иркутской области и Красноярского края, а также 16-летний житель Башкирии. По оперативным данным, на их счету более 1,3 тысячи эпизодов противоправной деятельности.