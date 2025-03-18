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Поселок в Ростовской области оказался частично обесточен после наезда на ЛЭП

В Ростовской области после ДТП без электричества остались жители поселка Каменоломни.

Источник: Комсомольская правда

Днем 18 марта в поселке Каменоломни Ростовской области грузовик врезался в опору ЛЭП, в итоге ближайшие дома остались без электричества. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Факт аварии уже подтвердили в Госавтоинспекции. В ведомстве рассказали, что 58-летний водитель «ГАЗа» не справился с управлением и попал в аварию в переулке Узком. Пострадавших не было.

Что касается энергоснабжения, то официально ДТП и отключение не связывали. При этом, по информации АО «Донэнерго», до 20 часов вечера в связи с ремонтом частично обесточенными будут 23 улицы, в том числе переулок Узкий.