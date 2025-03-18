Глава СКР взял на контроль расследование нападений на ветерана боевых действия из Башкирии

В башкирском городе Кумертау расследуются уголовные дела, связанные с преступлением мигранта и его сообщников по отношению к участнику специальной военной операции и ветерана боевых действий. Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России.
В июле прошлого года нелегальный мигрант из Азербайджана, угрожая пистолетом, вынудил мужчину продать ему автомобиль по заниженной стоимости. Пострадавший обратился в правоохранительные органы, но это не дало результатов, и злоумышленник был задержан только через месяц после нападения на другого мужчину, в голову которого он выстрелил из охолощенного оружия.
Кроме того, в этом месяце в дом участника СВО проникли двое неизвестных, которые жестоко избили его, пытаясь заставить изменить показания. После этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по данным случаям.
В настоящее время в Следкоме Башкирии расследует уголовные дела по статьям о покушении на убийство и вымогательстве. Также возбуждены дела по фактам незаконного проникновения в жилище и вымогательства.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя республиканского отделения СК Ильясу Масаллимову ускорить расследование и представить доклад о его завершении.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает Следком.
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