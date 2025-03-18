Глава СКР взял на контроль расследование нападений на ветерана боевых действия из Башкирии

В июле прошлого года нелегальный мигрант из Азербайджана, угрожая пистолетом, вынудил мужчину продать ему автомобиль по заниженной стоимости. Пострадавший обратился в правоохранительные органы, но это не дало результатов, и злоумышленник был задержан только через месяц после нападения на другого мужчину, в голову которого он выстрелил из охолощенного оружия.