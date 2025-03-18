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В Приднестровье рейсовый автобус въехал в остановку: Женщины успели отбежать в сторону, а мужчина погиб

Водителю стало плохо и он потерял управление.

Источник: Комсомольская правда

ДТП со смертельным исходом в Северном микрорайоне Бендер.

Рейсовый автобус № 7 разворачивался у остановки «Минводы “Уникум”. Внезапно самочувствие водителя ухудшилось, он потерял управление. Въехал в остановку, где ожидали транспорт 3 человека: женщина и пожилые супруги. Трагедия случилась 18 марта.

Женщинам удалось отбежать на безопасное расстояние. Мужчину (данные пока уточняются) придавило автобусом. От полученных травм он скончался на месте сообщает МВД ПМР.

Водителя автобуса и супругу погибшего увезли в скорой. Их состояние диагностируют врачи.

Известно, в салоне автотранспорта пассажиров не было.

На месте ДТП работают госавтоинспекторы, следственно-оперативная группа.

Водитель автобуса находится в коме, в реанимации.

Когда его доставали из автобуса, он уже был парализован. Не мог двигать ногами и руками.