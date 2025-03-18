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В Омске от голодной смерти спасают застрявших на льдине собак

Стая дрейфует по Иртышу уже несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

В Омске активисты пытаются спасти стаю собак, которая уже несколько дней дрейфует на льдине по Иртышу. Сегодня их заметили в районе магазина «Океан» на Иртышской набережной.

Фото животных опубликовали в телеграм-канале «Аварийный Омск». Как рассказали очевидцы, хвостатые находятся в бедственном положении уже четыре дня. Как рассказали омичи, они пытались вызвать спасателей, но в ведомстве отметили, что отловом животных занимаются специальные службы.

Фото: «Аварийный Омск».

Подписчики призвали спасти собак, впрочем, у омичей мнения разделились, что-то предложил более тщательно заниматься контролем не за животными, а за людьми, которые также часто рискую выходя на лед.

Ранее мы писали, что омичи смогут узнать, какие участки попадут в зону подтопления весной.