В Омске от голодной смерти спасают застрявших на льдине собак

В Омске активисты пытаются спасти стаю собак, которая уже несколько дней дрейфует на льдине по Иртышу. Сегодня их заметили в районе магазина «Океан» на Иртышской набережной.
Фото животных опубликовали в телеграм-канале «Аварийный Омск». Как рассказали очевидцы, хвостатые находятся в бедственном положении уже четыре дня. Как рассказали омичи, они пытались вызвать спасателей, но в ведомстве отметили, что отловом животных занимаются специальные службы.
Фото: «Аварийный Омск».
Подписчики призвали спасти собак, впрочем, у омичей мнения разделились, что-то предложил более тщательно заниматься контролем не за животными, а за людьми, которые также часто рискую выходя на лед.
Ранее мы писали, что омичи смогут узнать, какие участки попадут в зону подтопления весной.