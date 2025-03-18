Многолетняя вражда с соседом довела белоруса до уголовного дела

Январским утром 2025 года жительница одной из деревень заметила, что на участке соседа-дачника горит хозяйственная постройка, и вызвала спасателей. После тушения пожара следственно-оперативная группа обнаружила: строение из дерева, без электричества и отопления, а хозяин отсутствует. Это натолкнуло на мысль о возможном поджоге.