Многолетняя вражда с соседом довела белоруса до уголовного дела

Затяжной конфликт из-за границ земельных участков и прав на хозяйственную постройку между двумя соседями в Краснопольском районе Могилевской области обернулся для одного из них уголовным делом. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз Беларуси.
Январским утром 2025 года жительница одной из деревень заметила, что на участке соседа-дачника горит хозяйственная постройка, и вызвала спасателей. После тушения пожара следственно-оперативная группа обнаружила: строение из дерева, без электричества и отопления, а хозяин отсутствует. Это натолкнуло на мысль о возможном поджоге.
В ходе расследования выяснилось, что к происшествию причастен 58-летний сосед потерпевшего. Причиной преступления стала многолетняя неприязнь, вызванная, по мнению подозреваемого, неправильным определением границ участков и неправомерным владением баней со стороны соседа.
Следствие установило, что около трех часов ночи подозреваемый, будучи пьяным, проник на участок соседа и поджег постройку. Затем он вернулся домой и попытался избавиться от улик, выбросив галоши, в которых был на месте преступления, в канализационный колодец во дворе.
Белорус из мести поджег хозпостройку соседа. Фото: Госкомитет судебных экспертиз.
Следы обуви, обнаруженные на месте происшествия, были изъяты для экспертизы. Трасологическое исследование подтвердило полное соответствие между следами и галошами подозреваемого, которые нашли в колодце.
Пожарно-техническая экспертиза, проведенная специалистами ГКСЭ по Могилевской области, показала, что пожар возник в результате преднамеренного занесения источника огня. Эксперты также отметили, что без своевременного вмешательства огонь мог перекинуться на жилой дом потерпевшего.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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Поджигателя вычислили по следам галош. Фото: Госкомитет судебных экспертиз.