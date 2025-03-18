В ДТП с иномаркой и автобусом в Краснодаре пострадали двое пассажиров

По данным ведомства, 48-летний водитель общественного транспорта, следуя по Западному обходу в сторону мкрн Немецкая Деревня, столкнулся с автомобилем JMC, который ехал в попутном направлении. От удара иномарку отбросило на Toyota Avensis, двигавшуюся по встречной полосе.