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В ДТП с иномаркой и автобусом в Краснодаре пострадали двое пассажиров

Днем 18 марта в Краснодаре произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и иномарки, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Источник: Telegram-канал «Типичный Краснодар»

По данным ведомства, 48-летний водитель общественного транспорта, следуя по Западному обходу в сторону мкрн Немецкая Деревня, столкнулся с автомобилем JMC, который ехал в попутном направлении. От удара иномарку отбросило на Toyota Avensis, двигавшуюся по встречной полосе.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе МВД России по региону, авария произошла около 16:00. В момент столкновения в автобусе находились пять пассажиров.

В результате ДТП пострадали две пассажирки маршрутки 36 и 40 лет. Женщин доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи.