Два депутата из Ленобласти задержаны по делу о поджоге дома коллеги

Как сообщает 47news, ареста народных избранников добивался Следственный комитет Ленобласти. Отмечается, что депутаты оказались в изоляторе после дачи показаний их коллеги — депутата муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Константина Легкодумова. В октябре прошлого года Легкодумов был арестован по обвинению в поджоге дома депутата Ирины Бритвиной перед выборами в регионе. Он, по версии следствия, испытывал неприязнь к своей коллеге из-за ее участия в выборах в качестве кандидата в депутаты.
Поводом сегодняшнего задержания Матвеева и Гуркина также является поджог дома Бритвиной. Депутатов подозревают в установке трекеров на автомобиль народной избранницы. Именно это якобы могло стать спусковым крючком для поступка Легкодумова.