В Ростовской области водитель «ГАЗа» на всей скорости влетел в столб

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «ГАЗ» двигался в переулке Узком. В районе дома № 20 водитель потерял управление над транспортным средством и на всей скорости врезался в опору ЛЭП. От сильного удара автомобиль получил серьезные механические повреждения. К счастью, водитель транспортного средства не пострадал.