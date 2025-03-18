В Ростовской области водитель «ГАЗа» на всей скорости влетел в столб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. ДТП произошло 18 марта около 11:15 в поселке Каменоломни Октябрьского района.
По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «ГАЗ» двигался в переулке Узком. В районе дома № 20 водитель потерял управление над транспортным средством и на всей скорости врезался в опору ЛЭП. От сильного удара автомобиль получил серьезные механические повреждения. К счастью, водитель транспортного средства не пострадал.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.