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В Ростовской области водитель «ГАЗа» на всей скорости влетел в столб

В Октябрьском районе водитель влетел в опору ЛЭП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водитель «ГАЗа» на всей скорости влетел в столб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. ДТП произошло 18 марта около 11:15 в поселке Каменоломни Октябрьского района.

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «ГАЗ» двигался в переулке Узком. В районе дома № 20 водитель потерял управление над транспортным средством и на всей скорости врезался в опору ЛЭП. От сильного удара автомобиль получил серьезные механические повреждения. К счастью, водитель транспортного средства не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.