В Ленобласти разбился вертолет. Главные факты о Ми-28

В 2016 году вертолеты Ми-28Н проходили обкатку в Сирии. Около города Хомс потерпел крушение Ми-28Н, экипаж погиб. Тогда сенатор Виктор Бондарев (экс-главнокомандующий ВКС России) раскритиковал авионику этих вертолетов. «Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит», — сказал он (цитата по «Независимой газете»). Речь шла об очках ночного видения для пилотов, которые получили у летчиков прозвище «смерть пилотам».