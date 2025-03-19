В Ленобласти разбился вертолет. Главные факты о Ми-28

Вертолет Ми-28. Что о них известно?
Боевой вертолет Ми-28 — советский и российский ударный вертолет. Он предназначен для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.
Впервые Ми-28 совершил полет в 1982 году. Модификация Ми-28Н («Ночной охотник») поступила в серийное производство в 2006 году. В мае 2019 года началось производство модификации Ми-28НМ.
«Модернизированный Ми-28Н — это высокоэффективный ударный вертолет, который способен выполнять широкий спектр задач, от воздушной разведки и целеуказания до уничтожения разнородных наземных и воздушных целей. В числе основных преимуществ этой машины не только маневренность и возможность круглосуточного применения, но и повышенная огневая мощь», — говорил в 2016 году генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев.
«Ночным охотником» вертолет назвали за способность выполнять боевые задачи в любое время суток, а также в простых и сложных метеоусловиях.
Дальность полета составляет 1000 километров, боевая нагрузка — 2,3 тонны, а крейсерская скорость — 265 километров в час, максимальная — 300 километров в час.
Также существует модификация Ми-28УБ, разработанная для ВКС России. Наряду с основными задачами вертолет может выполнять задачи по подготовке и обучению летного состава. Этот вертолет имеет двойную систему управления, которая позволяет пилотировать и из кабины летчика-командира, и из кабины летчика-оператора.
Происшествия с МИ-28.
В 2009 году произошла авария с Ми-28Н на Гороховецком общевойсковом полигоне Московского военного округа. Как писала газета «Коммерсант», экипаж должен был стрелять на малой высоте, но во время выстрела неуправляемыми авиационными ракетами в воздухозаборники двигателей попали пороховые газы ракет. Из-за резкой потери мощности машину пришлось сажать в экстренном режиме.
В 2011 году вертолет Ми-28 рухнул в Ставропольском крае около села Прасковея. Командир экипажа скончался после госпитализации, а у второго члена экипажа зафиксировали диагноз «ушиб голени и предплечья». Во время полета обнаружились неполадки в двигателе.
В 2012 году боевой вертолет Ми-28Н совершил жесткую посадку на аэродроме Моздок. Машина получила незначительные повреждения, экипаж вертолета не пострадал.
В 2016 году вертолеты Ми-28Н проходили обкатку в Сирии. Около города Хомс потерпел крушение Ми-28Н, экипаж погиб. Тогда сенатор Виктор Бондарев (экс-главнокомандующий ВКС России) раскритиковал авионику этих вертолетов. «Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит», — сказал он (цитата по «Независимой газете»). Речь шла об очках ночного видения для пилотов, которые получили у летчиков прозвище «смерть пилотам».
Весной 2023 года в Джанкойском районе Крыма во время тренировочного полета разбился Ми-28, оба летчика погибли. Причиной катастрофы, как сообщило тогда Минобороны, стал отказ техники.
В июле 2024 года вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового полета в Калужской области. Экипаж тоже погиб. Предварительной версией произошедшего назвали техническую неисправность.
В начале января 2025 года военный вертолет Ми-28 разбился в Воронежской области. После произошедшей жесткой посадки он загорелся, огонь полностью уничтожил «Ночного охотника».