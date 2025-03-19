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Два случая ботулизма зарегистрированы в Волгодонске

Ростовская область, 19 марта 2025. DON24.RU. Два случая тяжелого пищевого отравления ботулотоксином зафиксировано в Волгодонске с начала 2025 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным эпидемиологов, причиной стали домашние консервированные перцы и вяленая рыба, приобретенная у уличных торговцев.

Пострадавшие были госпитализированы с симптомами поражения нервной системы — мышечной слабостью и затрудненным дыханием. Лабораторные анализы подтвердили наличие ботулотоксина в остатках пищи.

Роспотребнадзор призвал жителей города к осторожности. Специалисты рекомендуют не приобретать консервированную продукцию и вяленую рыбу в местах несанкционированной торговли, тщательно мыть овощи и плоды.