Два случая ботулизма зарегистрированы в Волгодонске

По данным эпидемиологов, причиной стали домашние консервированные перцы и вяленая рыба, приобретенная у уличных торговцев.
Пострадавшие были госпитализированы с симптомами поражения нервной системы — мышечной слабостью и затрудненным дыханием. Лабораторные анализы подтвердили наличие ботулотоксина в остатках пищи.
Роспотребнадзор призвал жителей города к осторожности. Специалисты рекомендуют не приобретать консервированную продукцию и вяленую рыбу в местах несанкционированной торговли, тщательно мыть овощи и плоды.