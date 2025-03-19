Суд отложил приговор по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

Егор Семенов был задержан с билетами в Москву. По данным следствия, в дальнейшем он планировал вместе с семьей покинуть Россию и улететь в Египет. За совершенное преступление ему якобы обещали 400 тыс. руб. Фигурант полностью признал свою вину.