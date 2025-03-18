Неадекватное поведение пассажирки такси привело к ДТП в Полоцке

Как выяснили сотрудники ГАИ, во время ночной поездки в машине такси марки Toyota, под управлением 28-летнго водителя, 23-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье в состоянии сильного алкогольного опьянения, начала вести себя неадекватно. Сначала она отвлекала таксиста от дороги, а затем и вовсе предприняла попытку управления автомобилем, выхватив у водителя руль. В результате этих действий такси съехало с дороги в кювет и перевернулось.