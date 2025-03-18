Неадекватное поведение пассажирки такси привело к ДТП в Полоцке. Об этом сообщает Госавтоинспекция Витебской области.
ДТП с машиной такси произошло в понедельник, 17 марта, около трех часов ночи на «Хлебозаводской» дороге, соединяющей Полоцк и Новополоцк.
Как выяснили сотрудники ГАИ, во время ночной поездки в машине такси марки Toyota, под управлением 28-летнго водителя, 23-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье в состоянии сильного алкогольного опьянения, начала вести себя неадекватно. Сначала она отвлекала таксиста от дороги, а затем и вовсе предприняла попытку управления автомобилем, выхватив у водителя руль. В результате этих действий такси съехало с дороги в кювет и перевернулось.
Пассажирка выхватила руль у водителя во время движения, что и привело к ДТП. Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома.
К счастью, в ДТП никто не получил травм.
В отношении нетрезвой пассажирки составлен административный протокол за создание опасной ситуации на дороге. От медицинского освидетельствования она отказалась. Теперь ей грозит штраф, размер которого может достигать 20 базовых величин (на 18 марта 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
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