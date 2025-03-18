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В Рязанской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие

При столкновении маршрутки и грузовика под Рязанью пострадали пять человек.

Источник: © РИА Новости

РЯЗАНЬ, 18 мар — РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса и грузовика на трассе М-5 под Рязанью, сообщила Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным ведомства, примерно в 19.35 мск в Рыбновском районе на 170-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение маршрутного автобуса и грузового автомобиля «МАЗ».

«В результате происшествия 5 пассажиров маршрутного автобуса получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Водители транспортных средств не пострадали. Несовершеннолетних среди пострадавших не зарегистрировано», — сообщается в Telegram-канале ГАИ.

Прокуратура Рязанской области сообщила, что контролирует организованную правоохранительными органами процессуальную проверку по факту ДТП.