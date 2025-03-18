В Мехико запретили насилие над быками на корриде

Законопроект о запрете корриды был внесен по инициативе граждан, которые собрали свыше 27 тысяч подписей, и получил широкую поддержку законодателей — за него проголосовал 61 депутат при 1 против. Изначально он подразумевал полный запрет корриды, однако неделю назад Бругада предложила включить в эту инициативу предложение о «бескровных» шоу.